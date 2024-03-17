«Байер» впервые в своей истории выиграл шесть подряд гостевых матчей в Бундеслиге

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости смогли добыть победу в непростой игре — 3:2.
Таким образом, «Байер» впервые в своей истории одержал победу в шести подряд гостевых матчах чемпионата Германии. Ранее подопечные Хаби Алонсо в гостях обыграли «Аугсбург» (1:0), «РБ Лейпциг» (3:2), «Дармштадт 98» (2:0), «Хайденхайм» (2:1), «Кёльн» (2:1).
«Байер» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 26 матчей и опережает идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Фрайбург», в свою очередь, находится на девятом месте, заработав 33 очка.
- 17 марта 2024
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