Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Матч завершился со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце. На 33-й минуте матча счёт сравнял нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми. Ему ассистировал нападающий Дониэлл Мален. На 81-й минуте второй мяч в составе «Боруссии» забил Матс Хуммельс с передачи Юлиана Брандта. На 90+3-й минуте окончательный счёт в матче с пенальти установил Эмре Джан.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 26 матчей. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 40 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Байер», который набрал 70 очков.