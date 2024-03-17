Бруну Фернандеш — о победе над «Ливерпулем»: хотим выиграть Кубок Англии

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

«В этом клубе нужно всегда соответствовать высоким стандартам. Если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», значит, ты хочешь такого давления. Этот сезон мы проводим не на должном уровне. Но мы хотим улучшиться. Мы хотим выиграть Кубок Англии», – приводит слова Фернандеша итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.