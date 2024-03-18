«Ювентус» нацелился на подписание трёх футболистов «Баварии»

«Ювентус» определился с приоритетными трансферными целями на предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, туринцы попытаются приобрести сразу трёх футболистов мюнхенской «Баварии» — полузащитника Леона Горецку, вингера Лероя Зане и защитника Нуссайра Мазрауи.

В текущем сезоне на счету Горецки 31 матч за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Зане провёл 36 игр и сумел забить восемь мячей, а также оформил 12 ассистов. Мазрауи принял участие в 21 матче, не отметившись результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн, € 80 млн и € 30 млн.

Ранее стало известно о возможном продлении контракта «Баварией» с полузащитником Джамалом Мусиалой.