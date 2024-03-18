«Атлетико» — «Барселона»: Лопес довёл дело до разгрома на 65-й минуте

В эти минуты в матче 29-го тура испанской Примеры встречаются мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу каталонцев.

Гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил нападающий Жоау Феликс. На 47-й минуте каталонцы удвоили преимущество. На сей раз забил Роберт Левандовски. На 65-й минуте Фермин Лопес довёл дело до разгрома.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Отметим, что на 41-й минуте главный тренер сине-гранатовых Хави получил желтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать свое недовольство арбитру, который по непонятным причинам не наказывает предупреждениями игроков «матрасников» за грубые фолы. Спустя пару минут случился еще один подобный фол. Хави вновь стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру гостей и показал тому прямую красную карточку.

Команды уже встречались в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании по футболу. Это произошло 3 декабря 2023 года в Каталонии. Тогда сине-гранатовые оказались сильнее соперника, победив со счётом 1:0. В составе «Барселоны» единственный гол забил португальский нападающий Жоау Феликс, который летом был арендован у «Атлетико».

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.