Защитник «Челси» Кукурелья впервые за долгое время вызван в сборную Испании

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья примет участие в мартовских товарищеских матчах сборной Испании, сообщает пресс-служба «Фурия Роха». Игрок обороны не вызывался в национальную команду на протяжении нескольких лет. Напомним, сборная Испании встретится с Колумбией в пятницу, 22 марта. Также подопечные Луиса де ла Фуэнте сразятся с Бразилией во вторник, 26 марта.

Кукурелья заменит в составе сборной Испании травмированного защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайю.

Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» в августе 2022 года за € 65,3 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «аристократов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.