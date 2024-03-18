Хави отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу каталонской команды в матче 29-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (3:0).

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи». Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау… Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать ещё большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу. Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», — приводит слова Хави Marca.

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После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка.

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