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Хави отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Хави отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу каталонской команды в матче 29-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (3:0).

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи». Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау… Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать ещё большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу. Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», — приводит слова Хави Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка.

Турнирная таблица Примеры
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