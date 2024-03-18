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Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Барселоной»

Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:3).

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

«Они нас превосходили, решительнее действовали в первых голевых моментах. У нас мог забить Барриос, потом Мората мог сделать счёт 1:1. Это были важные эпизоды. А второй пропущенный мяч вывел нас из игры.

Мы играли после матча, в котором отдали много сил. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Давайте сохранять спокойствие и бороться за четвёртое место. Будет сложно. Команды становятся сильнее, и нам надо прибавлять. Но сейчас не время для поиска оправданий», — приводит слова Симеоне Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.

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