Матч между «Эстудиантесом» и «Бока Хуниорс» был приостановлен из-за приступа у футболиста

Матч чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и «Бока Хуниорс» был приостановлен после приступа у футболиста, сообщает Ge.Globo.

По данным источника, футболист «Эстудиантеса» Хавьер Альтамирано на 26-й минуте упал на поле из-за приступа. Футболиста увезла машина скорой помощи и его доставили в больницу. Позже в клубе сообщили, что игрок находится в сознании.

Также сообщается, что у Альтамирано начались судороги без какого-либо столкновения с соперником или другого возможного внешнего воздействия. Футболисты, которые в этот момент находились рядом, поддержали его и немедленно позвали на помощь. Первыми прибыли врачи «Бока Хуниорс».

Футболисты отправились в раздевалку, после чего было принято решение не доигрывать этот матч.

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