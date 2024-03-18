Мбаппе вышел на 8-е место списка лучших бомбардиров чемпионата Франции

Несколько часов назад завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» (Монпелье, Франция). Гости одержали победу в матче со счётом 6:2.

В составе парижан три забитых гола в свой актив записал звёздный нападающий Килиан Мбаппе, который теперь занимает 8-ю строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции со 188 мячами. Для этого капитану сборной Франции понадобился 241 матч. Килиан опередил бывшего нападающего «Лиона» и «Ред Стара» Флори Ди Налло, который забил 187 голов за 425 матчей.

Далее в списке идёт бывший нападающий «Нима», «Ниццы» и «Расинга» Йожеф Уйлаки – 190 голов в 438 матчах. Лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 является Делио Оннис с 299 голами.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»