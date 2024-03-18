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Бруно Гимарайнс: у «Ньюкасла» есть 10 игр, чтобы спасти сезон

Бруно Гимарайнс: у «Ньюкасла» есть 10 игр, чтобы спасти сезон
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Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс высказался о поражении в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». «Горожане» одержали победу со счётом 2:0, оба мяча на счету португальца Бернарду Силвы.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Б. Силва – 13'     2:0 Б. Силва – 31'    

«Не могу подобрать слов! Разочарован тем, что мы не прошли дальше в Кубке Англии. У нас ещё есть 10 игр в Премьер-лиге, чтобы спасти наш сезон. Мы, как всегда, рассчитываем на наших болельщиков», — написал бразилец на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити». Во второй паре сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, после 28 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 40 очков и на текущий момент занимает 10-е место. Также «сороки» вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов.

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