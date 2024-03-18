Сборная Англии представила форму на Евро-2024

Сборная Англии представила два комплекта формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «трёх львов» выступил известный американский экипировщик Nike.

Фото: Официальный аккаунт сборной Англии в соцсети Х

Фото: Официальный аккаунт сборной Англии в соцсети Х

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Напомним, англичане сыграют в группе C вместе со сборными Сербии, Словении и Дании. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы по футболу. Дважды в своей истории англичане завоёвывали бронзовые медали (1968 и 1996 год), а в 2020 году стали серебряными призёрами турнира.