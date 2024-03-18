Nike представил новую форму сборной Бразилии

Известный американский экипировщик Nike в соцсети Х (ранее Twitter) представил новую форму сборной Бразилии по футболу. Основной комплект традиционно будет выполнен в жёлтом цвете, а второй — в синем.

Фото: Официальный аккаунт Nike Football в соцсети Х

Фото: Официальный аккаунт Nike Football в соцсети Х

Напомним, сборная Бразилии пять раз в своей истории становилась чемпионом мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах). На последнем мировом первенстве в Катаре бразильцы дошли до 1/4 финала, где уступили Хорватии. Также на счету сборной четыре победы в Кубке конфедераций ФИФА.

Сборная Бразилии девять раз становилась победителем Кубка Америки и 12 раз завоёвывала серебряные медали турнира. На Олимпийских играх становились чемпионами футбольного турнира в 2016 и 2020 году, в 1984, 1988, 2012 становились серебряными призёрами и в 1996 и 2008 брали бронзовые медали.