Компания Nike представила форму сборной Франции на Евро-2024

Технический спонсор сборной Франции американская компания Nike представила комплекты формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2024. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Франции на предстоящем турнире сыграет в группе D. Подопечным Дидье Дешама будут противостоять команды Австрии, Нидерландов и пока не выявленный победитель стыковых матчей пути А.

Фото: Официальный сайт Nike

Фото: Официальный сайт Nike

Отметим, что сборная Франции по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды — в 1984 и 2000 году. На Евро-2016, который прошёл во Франции, команда Дешама уступила в финале Португалии.