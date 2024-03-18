Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компания Nike представила форму сборной Франции на Евро-2024

Компания Nike представила форму сборной Франции на Евро-2024
Комментарии

Технический спонсор сборной Франции американская компания Nike представила комплекты формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2024. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Франции на предстоящем турнире сыграет в группе D. Подопечным Дидье Дешама будут противостоять команды Австрии, Нидерландов и пока не выявленный победитель стыковых матчей пути А.

Фото: Официальный сайт Nike

Фото: Официальный сайт Nike

Отметим, что сборная Франции по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды — в 1984 и 2000 году. На Евро-2016, который прошёл во Франции, команда Дешама уступила в финале Португалии.

Материалы по теме
Фото
Nike представил новую форму сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android