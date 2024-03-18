Сборная Португалии представила два комплекта новой формы на Евро-2024

Сборная Португалии представила два комплекта формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором португальцев выступил известный американский экипировщик Nike.

Фото: Сайт Федерации футбола Португалии

Фото: Сайт Федерации футбола Португалии

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Напомним, португальцы сыграют в группе F вместе со сборными Чехии и Турции, а также с победителем пути C плей-офф (Греция / Казахстан / Люксембург / Грузия). Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Сборная Португалии в 2016 году выиграла у команды Франции в финальном матче в дополнительное время и стала победителем чемпионата Европы. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Эдер. В 2019 году португальцы стали победителями Лиги наций УЕФА.