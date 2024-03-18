На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывное устройство — источник

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На бывшей тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в Воронеже было обнаружено взрывное устройство и обломки беспилотника, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, пугающая находка на базе «Факела» была обнаружена утром 15 марта. На место оперативно вызвали сотрудников спецслужб, которые разминировали и изъяли взрывное устройство.

Напомним, ранее «Факел» переехал с базы на Кленовой улице в новый тренировочный лагерь, а местное правительство планировало сделать капитальный ремонт старой базы футбольного клуба.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.