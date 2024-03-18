Сборная Нидерландов представила форму на Евро-2024

Сборная Нидерландов в социальной сети X (ранее Twitter) представила форму, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2024. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «оранжевых» выступает компания Nike.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Нидерландов на предстоящем турнире сыграет в группе D. Подопечным Рональда Кумана будут противостоять команды Австрии, Франции и пока не выявленный победитель стыковых матчей пути А.

Фото: Соцсети сборной Нидерландов

Отметим, что сборная Нидерландов по футболу выигрывала чемпионат Европы в 1988 году. Тогда «оранжевые» в финале турнира переиграли национальную команду СССР.