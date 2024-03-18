Зорин: не реагирую на отсутствие игрового времени в «Спартаке», стараюсь его получить

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказался об отсутствии игрового времени в составе красно-белых.

«Никак не реагирую на отсутствие игрового времени в «Спартаке». Работаю, стараюсь, чтобы его получить. Хорошо, что есть сборная. Стараюсь держать себя в форме. С тренерами разговариваем, общаюсь, они мне подсказывают», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Зорин находится в системе «Спартака» с 2014 года. В первой половине нынешнего сезона полузащитник провёл за минское «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.