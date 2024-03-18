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Тренер молодёжной сборной России рассказал о задачах на тренировочном сборе в Уругвае

Тренер молодёжной сборной России рассказал о задачах на тренировочном сборе в Уругвае
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Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о задачах, которые стоят перед его командой на тренировочном сборе в Уругвае.

«Появились неплохие взаимодействия между футболистами, поэтому стоит задача их сохранить и приумножить. У нас есть два новичка: Стас Пузанов из «Краснодара» и Матвей Бардачёв из «Зенита» — самый младший игрок, он 2006 года. Для них это будет первая поездка с молодёжной сборной. Поэтому надо их проверить, посмотреть, как они впишутся в коллектив. Ещё есть ребята, которые вызывались меньше остальных. Мы хотим посмотреть на них и понять, насколько они конкурентоспособны. Если брать поездку в Бразилию, то состав отличается на девять человек. Это значительные изменения, потому что мы хотели дать шанс ребятам проверить себя на уровне таких команд», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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