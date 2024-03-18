Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пирс Морган: Юрген Клопп — болван и неудачник

Пирс Морган: Юрген Клопп — болван и неудачник
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за его комментарии после проигранного «Манчестер Юнайтед» (3:4) матча 1/4 финала Кубка Англии. Завершая общение с журналистами, немецкий специалист сказал одному из корреспондентов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.

Материалы по теме
Клопп рассказал, повлияет ли поражение от «МЮ» на его решение об уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android