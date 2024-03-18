Турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов пройдёт в 8 регионах России

Всероссийские соревнования по футболу между командами детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» нацелены на социализацию детей и развитие их физических навыков. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысяч ребят — 5 тысяч команд из 140 городов. Мы помогаем детям путешествовать по регионам России, находить друзей и призвание, а главное — семью.

Эта крупнейшая социальная программа помогла более 900 ребятам обрести новый дом. Зачастую родители решали усыновить ребёнка или подростка из-за их участия в турнире «Будущее зависит от тебя». Именно поэтому в 2023 году наш проект стал лауреатом премии «Компания будущего» в номинации «Благотворительность».

Мы повышаем шансы детей не только обрести семью, но и определиться с будущей профессией! Для ребят организуют встречи со спортивными журналистами, которые уже несколько лет дают детям мастер-классы по комментированию, фото- и видеожурналистике, а также видеоблогингу. Каждая команда возьмёт воспитанника, который подготовит репортажи о её выступлении на турнире.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» состоятся в 19-й раз. Чемпионат объединит более 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов. Каждый год дети играют на городском и региональном уровнях. Чемпионат проходит с февраля по апрель, а в мае лучшие коллективы едут на финал в Сочи. Команды из более чем 50 субъектов РФ разыграют путёвки в финал в семи городах: Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. В свободное от игр время ребята посетят стадионы, на которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году. Финал пройдёт в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» с 14 по 19 мая.

Первые игры второго этапа состоятся 14 и 16 марта в манеже академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова. Команде «Атлетик» Зубцовский детский дом (Тверская область) предстоит защитить звание лучшей команды турнира в честной борьбе с командами из более чем 10 регионов Центрального федерального округа. После турнира ребята посетят музей ФК «Спартак Москва», а также футбольный матч в рамках Кубка России между ФК «Спартак» и ФК «Оренбург».

В финале ребята поборются за главный приз – поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо». В течение 11 дней победители турнира «Будущее зависит от тебя» будут проходить обучение по методике легендарного российского клуба.

Партнёры по организации турниров — Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.