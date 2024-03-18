Бывший глава судейского комитета России Хусаинов рассказал, что подрабатывает курьером

Бывший арбитр ФИФА и экс-глава судейского комитета России Сергей Хусаинов рассказал, что подрабатывает курьером. Он раскрыл подробности курьерской работы и сообщил сумму, которую получает за один заказ.

«Выживаем потихоньку. Без машины, своим ходом развожу пироги по Москве, в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там. Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос, всё для вас».

Один заказ — 250 рублей. В день выходит четыре-пять заказов. Плюс бесплатное питание. Общение с народом — тоже немаловажная вещь. Заодно Москву узнаёшь», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.