Быстров: как «Спартак» может оставаться в чемпионской гонке, если он там не был?

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об участии красно-белых в чемпионской гонке в этом сезоне. Также Быстров прокомментировал победу команды Гильермо Абаскаля над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

«Ещё бы «Оренбургу», которому в Кубке ничего не надо, проиграли… Тогда бы Абаскаль прямо со стадиона должен был улетать на коптере. «Спартак» остался в чемпионской гонке? Как он мог там остаться, если он там не был?» — приводит слова Быстрова издание «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.