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Лодыгин: дам «Панатинаикосу» список игроков сборной, рассмотрим кого-нибудь

Лодыгин: дам «Панатинаикосу» список игроков сборной, рассмотрим кого-нибудь
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Голкипер «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин ответил на вопрос, готов ли он порекомендовать кого-нибудь из молодых российских футболистов греческому клубу.

«У меня ещё много дней в сборной, чтобы посмотреть. Запишу некоторые фамилии и дам список «Панатинаикосу». Рассмотрим футболистов», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

Напомним, Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016. В марте подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

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