Сербский защитник Матия Настасич не сыграет с Россией по причинам личного характера

30-летний защитник «Мальорки» и сборной Сербии Матия Настасич пропустит товарищеский матч со сборной России по причинам личного характера, сообщает Футбольный союз Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что с россиянами не сыграет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Отмечалось, что форвард получил травму. Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Отметим, что все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.