Темников: «Динамо» показывает самый привлекательный футбол в РПЛ, Личка вдохновил команду

Защитник краснодарской «Кубани» Иван Темников, ранее выступавший за московское «Динамо», высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я переживаю за «Динамо». Очень хочется, чтобы эта команда взяла титул. На данный момент они показывают самый привлекательный футбол. Если дальше не будут терять очки с командами, которые ниже их, думаю, что всё реально.

«Зенит» уже пять лет никому не отдаёт чемпионский титул? Ничего страшного. Два очка от «Зенита» – это очень мало, а впереди ещё очень много игр. Ещё будет очный матч. В чём сейчас «Динамо» превосходит «Зенит»? Может быть, в коллективе. «Динамо» находится на подъёме. Личка вдохновил команду», — приводит слова Темникова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 40 очков после 20 туров. Следом за петербуржцами располагаются «Краснодар» (39) и московское «Динамо» (38).

35-летний уроженец Братска выступал за «Динамо» с 2016 года, когда бело-голубые сенсационно вылетели в Футбольную национальную лигу из высшего российского дивизиона. Всего за московскую команду Иван провёл 55 матчей, забив семь мячей. Помимо «Динамо», Темников играл за раменский «Сатурн», «Динамо» Брянск, казанский «Рубин», «Томь», екатеринбургский «Урал», «Торпедо», «Уфу» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») на правах аренды.