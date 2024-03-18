Сантос отреагировал на слова Дзюбы, что «Зенит» превращается в клуб из Рио-де-Жанейро

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал слова экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, ныне выступающего за московский «Локомотив», о том, что санкт-петербуржцы превращаются в «Зенит» из Рио-де-Жанейро.

«А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь — Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы — это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придём первыми», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Сейчас «Зениту» принадлежат сразу 11 игроков из Бразилии — Марио Фернандеc (уроженец Бразилии, выступал за сборную России), Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, а также Роберт Ренан (перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды, но всё ещё принадлежит «Зениту») и Ду Кейрос (выступает на правах аренды в «Гремио»).