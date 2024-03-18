Игрок «Сочи» Алвес: сосредоточен на помощи клубу, неважно, на какой позиции он находится

Бразильский центральный защитник футбольного клуба «Сочи» Марсело Алвес рассказал о своём переходе в российскую команду.

«Я часто играл в командах, у которых были финансовые проблемы, поэтому в них я дальше и не смог продолжить свою карьеру. Но я всегда сосредоточен на работе и помощи клубу, неважно, на какой позиции в таблице он находится и в каком чемпионате. Моя работа и цель — помогать той команде, которая меня пригласила.

В Португалии заканчивался сезон, агент позвонил и сказал, что есть интерес со стороны «Сочи». Я поговорил с семьёй и подумал, что это хороший шанс и интересная возможность. Вместе с семьёй мы узнали о клубе, стране. Сложностей не было, когда принимал решение. Я знал Мойзеса из ЦСКА и Костанцу из «Крыльев», связался с теми, кого знал, и они дали мне только хорошие отзывы. Меня предупреждали, что Сочи отличается от остальной России, тут не так холодно и похожий с Португалией климат. Рад и счастлив, что в итоге оказался в «Сочи».

Когда приехал в Сочи первый раз, было очень много туристов и жарко, можно было сравнить с Бразилией. Чувствовал себя как дома», — сказал Алвес в эфире «Матч ТВ».

К «Сочи» 26-летний защитник присоединился прошлым летом на правах аренды. В нынешнем сезоне бразилец провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Марсело — воспитанник клуба «Мадурейра», за который он начал играть в 2017 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алвеса в € 500 тыс.

Сейчас «Сочи» замыкает таблицу Российской Премьер-Лиги с 13 очками, набранными в 20 играх. Последнюю победу «Сочи» одержал над воронежским «Факелом» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В РПЛ же три очка «Сочи» смог забрать в матче с «Уралом», который прошёл 22 октября 2023 года.