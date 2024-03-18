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С «Ноттингема» сняли четыре очка в АПЛ — The Guardian

С «Ноттингема» сняли четыре очка в АПЛ — The Guardian
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«Ноттингем Форест» будет лишён четырёх очков в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, АПЛ снимет с «Ноттингем Форест» четыре очка из-за нарушения финансовых правил. Уточняется, что официальное объявление будет сегодня, 18 марта. Английский клуб, в свою очередь, уже готовится подать апелляцию.

Отметим, что сейчас «Ноттингем Форест» имеет на своём счету 25 очков. Он занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, снятие очков приведёт к тому, что команда опустится с 17-го места на 18-е, то есть окажется в зоне вылета.

Ранее в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги за нарушение финансовых правил 10 очков сняли с «Эвертона». Но после апелляции мерсисайдцам четыре очка вернули.

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