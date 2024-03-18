Сборная Турции совместно с Nike представила новую форму для Евро-2024

Сборная Турции представила основной комплект формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «лунных звёзд» выступит известный американский экипировщик Nike.

Новая форма сборной Турции Фото: nike.com

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Турции на предстоящем турнире будет выступать в группе F. Подопечным Винченцо Монтеллы будут противостоять команды Португалии, Чехии и а также победитель Пути C квалификации (Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан).

Отметим, что Турция ещё ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Наивысшее достижение «лунных звёзд» на континентальном первенстве было зафиксировано в 2008 году. Тогда турки завоевали бронзовые медали. Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась сборная Италии.