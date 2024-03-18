Бруну Фернандеш призвал отменить показ жёлтых карточек за празднование голов в футболе

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш призвал изменить правило о штрафах за снятие футболки во время празднования гола, из-за которого Амад Диалло получил жёлтую карточку во время матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

«Амад заслужил этот гол, он получил свою награду, потому что всё сделал правильно. К сожалению, он был удалён, но это празднование – это часть момента, часть молодости.

Этим моментом нужно наслаждаться, и я думаю, что это одно из правил футбола, которое должно измениться, потому что у любого игрока должна быть возможность отпраздновать гол, и, конечно, с уважением к сопернику насладиться своим моментом», – приводит слова Фернандеша The Times.

Напомним, 17 марта «Манчестер Юнайтед» провёл матч с «Ливерпулем» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. «Красные дьяволы» обыграли мерсисайдцев со счётом 4:3. Победный гол на свой счёт записал Амад Диалло. После забитого мяча вингер «Манчестер Юнайтед» отпраздновал результативное действие, сняв футболку и показав её болельщикам, после чего футболист получил вторую жёлтую карточку и был удалён.