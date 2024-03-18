Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш призвал отменить показ жёлтых карточек за празднование голов в футболе

Бруну Фернандеш призвал отменить показ жёлтых карточек за празднование голов в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш призвал изменить правило о штрафах за снятие футболки во время празднования гола, из-за которого Амад Диалло получил жёлтую карточку во время матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Амад заслужил этот гол, он получил свою награду, потому что всё сделал правильно. К сожалению, он был удалён, но это празднование – это часть момента, часть молодости.

Этим моментом нужно наслаждаться, и я думаю, что это одно из правил футбола, которое должно измениться, потому что у любого игрока должна быть возможность отпраздновать гол, и, конечно, с уважением к сопернику насладиться своим моментом», – приводит слова Фернандеша The Times.

Напомним, 17 марта «Манчестер Юнайтед» провёл матч с «Ливерпулем» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. «Красные дьяволы» обыграли мерсисайдцев со счётом 4:3. Победный гол на свой счёт записал Амад Диалло. После забитого мяча вингер «Манчестер Юнайтед» отпраздновал результативное действие, сняв футболку и показав её болельщикам, после чего футболист получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Материалы по теме
«Юнайтед» прибил «Ливерпуль» на 120+1-й минуте! В этой игре было всё
«Юнайтед» прибил «Ливерпуль» на 120+1-й минуте! В этой игре было всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android