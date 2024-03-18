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«Фанаты «Спартака» приняли мою позицию». Паршивлюк — о переходе в «Динамо»

«Фанаты «Спартака» приняли мою позицию». Паршивлюк — о переходе в «Динамо»
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Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за «Динамо», рассказал о том, как болельщики красно-белых отреагировали на его переход в стан бело-голубых.

«Не то что сталкивался, общался без каких-либо проблем. До перехода встречался с ними, свою точку зрения и позицию объяснил, а они её приняли. Это моя жизнь и моя карьера, я сделал выбор и ни о чём не жалею.

Ну не то что сталкивался, но общались, да, и без каких-либо проблем. То есть я до перехода встречался с ними, я свою точку зрения, позицию им объяснил, рассказал, они ее приняли. И поэтому это моя жизнь, моя карьера, я сделал этот выбор и ни о чем не жалею», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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