«Это другие эмоции». Паршивлюк — о матчах со «Спартаком» за «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, какие эмоции он испытывает от игры с красно-белыми в составе бело-голубых.

«Не то что трудно, а эмоционально. Потому что всё равно с моего ухода из «Спартака» и прихода в «Динамо» прошло два с половиной сезона и немножко внутренние эмоции поулеглись.

Вот это соперничество двух клубов в дерби, а ты уже играешь с командой, которая тебя воспитала, за одного из главных соперников… Это уже другие эмоции. Первая игра была очень эмоциональной. Даже не помню, как сыграли, вроде бы вничью», — сказал Сергей Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее Паршивлюк рассказал, как фанаты красно-белых восприняли его переход в «Динамо».