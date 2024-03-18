«Алания» обыграла «Тюмень» благодаря голу на 90+1-й минуте

Сегодня, 18 марта, на стадионе «Геолог» состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретились «Тюмень» и владикавказская «Алания». Победу в этом матче с минимальным счётом одержали гости.

В первом тайме Заур Тарба получил жёлтую карточку, а через несколько минут предупреждение было уже на счету «Тюмени» – его получил Илья Москаленчик. На 59-й минуте у «Алании» появился шанс открыть счёт, но Батраз Гурциев не смог реализовать пенальти. Позже «Тюмень» вышла вперёд по количеству нарушений – жёлтую карточку получил Игорь Дружинин, после чего сразу же был заменён на Евгения Болотова. В конце встречи, на 80-й минуте, у «Алании» продолжилась череда неудач: второй 11-метровый не смог реализовать Ислам Машуков. Однако в добавленное время, на 91-й минуте, владикавказскому клубу удалось убрать 0 с табло: отличился Аллон Бутаев.

После победы «Алания» сравнялась по очкам с «Тюменью» (36), однако владикавказский клуб уступает сопернику по разнице забитых мячей. «Тюмень» занимает пятое место, «Алания» расположилась строчкой ниже.