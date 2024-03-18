Определены даты следующих матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

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В понедельник, 18 марта, стали известны даты матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

1/2 финала Пути РПЛ Кубка России:

Среда, 3 апреля, 18:15 мск: «Балтика» — ЦСКА;

Среда, 3 апреля, 20:30 мск: «Спартак» — «Зенит».

* первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми

1/4 финала Пути регионов Кубка России:

Вторник, 2 апреля, 17:30 мск: «СКА-Хабаровск» — «Динамо»;

Вторник, 2 апреля, 20:00 мск: «Химки» — «Ростов».

Среда, 3 апреля, 16:00 мск: «Урал» — «Локомотив»;

Четверг, 4 апреля, 19:30 мск: «Ахмат» — «Оренбург».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.