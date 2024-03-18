Определены дата и время начала матча «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре РПЛ

13 апреля (суббота) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Встреча состоится в Краснодаре. Игра первого круга (15-й тур РПЛ) между этими клубами была проведена в Санкт-Петербурге. Она прошла 11 ноября и завершилась ничейным результатом — 1:1.

Напомним, по итогам 20 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 40 очков. «Краснодар», набравший 39 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 14 очков после 20 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 13 очками.