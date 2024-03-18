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Луис Энрике высказался о возможном завоевании «ПСЖ» требла по итогам сезона

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о шансах своей команды на завоевание трофеев Лиги 1, Лиги чемпионов и Кубка Франции.

«Мы попытаемся это сделать, от всего сердца», – приводит слова Энрике PSG Report в социальной сети Х (ранее Твиттер).

На данный момент «Пари Сен-Жермен» возглавляет таблицу Лиги 1 с 59 очками, набранными в 26 встречах. «Брест», расположившийся на второй строчке, отстаёт от лидера на 12 очков. 3 марта «ПСЖ» проведёт матч с «Ренном» в рамках полуфинала Кубка Франции. Последняя игра подопечных Луиса Энрике в этом турнире закончилась победой парижан над «Ниццей» со счётом 3:1.

В Лиге чемпионов парижский клуб встретится с «Барселоной». Первый матч команд пройдёт 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс», ответная встреча – 16 апреля на «Олимпико».