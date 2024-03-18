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«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл московское «Торпедо» в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл московское «Торпедо» в матче Первой лиги
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В понедельник, 18 марта, прошёл матч 23-го тура Мелбет Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и московским «Торпедо». Игру принимал стадион «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени.

Уверенную победу со счётом 2:0 одержал «СКА-Хабаровск». Команде удалось добиться необходимого результата благодаря автоголу защитника «Торпедо» Александра Иванькова и забитому мячу игрока обороны Даниила Корнюшина.

После 23 проведённых встреч «СКА-Хабаровск» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Торпедо» занимает 11-е место. Московская команда также набрала 28 очков.

В следующем матче внутреннего первенства «СКА-Хабаровск» сыграет с «Тюменью» на выезде, а «Торпедо» встретится с «Кубанью» на домашней арене.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 18:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Иваньков – 17'     2:0 Корнюшин – 86'    
Календарь Первой лиги - 2023/2024
Турнирная таблица Первой лиги - 2023/2024
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