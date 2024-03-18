Родри рассказал, почему в этом сезоне сыграл в меньшем количестве матчей, чем в прошлом

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал свою игру в этом сезоне.

«Честно говоря, старался немного больше заботиться о своём теле. Я поговорил с командой об этом и думаю, что смог отдохнуть.

Всё зависит от того, как ты играешь. В матчах, где твоя команда ведёт со счётом 3:0, 4:0, ты не выкладываешься полностью, пытаешься сохранить энергию до конца сезона. Это именно то, что я делал в этом году. Мне необходим этот перерыв, чтобы немного отдышаться, прийти в себя морально и физически и выложиться до конца», – приводит слова Родри Manchester Evening News.

В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл большее количество матчей, чем любой из его товарищей по команде (56 встреч во всех турнирах). Летом Родри сообщил тренерам «Сити», что не может продолжать работать в таком темпе. В этом сезоне полузащитник «горожан» провёл 37 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 голевых передач.