Геннадий Орлов заявил, что Карпину мешает совмещение постов в сборной России и «Ростове»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Валерию Карпину не стоит совмещать должности главного тренера в сборной России и «Ростове».

«Мешает ли Карпину совмещение? Мешает. Не надо, чтобы тренер клуба был тренером сборной. Мы говорим, опираясь на практику футбольной жизни во всём мире, всё-таки лучше, чтобы тренер был освобождён от клуба», – заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Валерий Карпин возглавил национальную команду России в июле 2021 года, совместив новый пост с должностью главного тренера «Ростова». Напомним, 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии. Через несколько дней, 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с игроками Парагвая.