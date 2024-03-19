Адвокат Бугаева заявила о попытке давления на футболиста через гражданский иск против неё

Екатерина Макличенко, которая является адвокатом бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила о попытке давления на футболиста через гражданский иск против неё.

«Оперативными сотрудниками был подан гражданский иск в отношении меня и ресурса Юга.ру о защите чести и достоинства. Они утверждают, что я оклеветала их добрые имена, сообщив якобы ложную информацию о вымогательстве взятки, хотя в моих комментариях имён вообще никогда не фигурировало. Я в ответ изложила свою позицию. Я вижу в этой ситуации попытку давления на самого Бугаева через меня как адвоката. По сути, это попытка нивелировать институт адвокатуры как таковой, поскольку адвокат не может занимать позицию, отличную от позиции его доверителя. И адвокат не может ставить под сомнение данные, которые ему сообщены доверителем. Через гражданский процесс пытаются организовать такое давление. Заседание назначено на 4 или 5 апреля. Может быть, опера явятся и какую-то позицию озвучат. Было бы очень интересно их послушать», — сказала Макличенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 1 ноября 2023 года появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.