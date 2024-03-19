Президент Медиалиги раскрыл призовой фонд пятого сезона

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов раскрыл призовой фонд пятого сезона турнира. Так, победитель МФЛ получит 10 миллионов рублей — это будет самый большой призовой фонд за все сезоны Медиалиги.

«Призовой фонд в этом сезоне будет ещё больше, мы метим в круглую цифру «десять» (миллионов рублей. — Прим. «Чемпионата»). И это будет самый большой призовой фонд за свою историю медиафутбола», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Стоит отметить, что в прошлых сезонах Медийной футбольной лиги также были предусмотрены денежные вознаграждения за медийную активность команд. В новом сезоне лучшая команда каждого тура Медиалиги будет получать дополнительно 300 тысяч рублей.