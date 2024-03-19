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Вингер «Барселоны» Ямал: я многим обязан Хави, это он дал мне место в основе

Вингер «Барселоны» Ямал: я многим обязан Хави, это он дал мне место в основе
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Футболист «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, что многим обязан главному тренеру «сине-гранатовых» Хави, который покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Я многим обязан Хави, потому что, в конце концов, это он привлёк меня к тренировкам, благодаря ему я дебютировал в первой команде, он дал мне место в основе. Хави придаёт уверенность самым молодым игрокам», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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