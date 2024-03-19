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Экс-игрок «Динамо» Новиков: никогда не уйду в «Спартак», невозможно на генетическом уровне

Экс-игрок «Динамо» Новиков: никогда не уйду в «Спартак», невозможно на генетическом уровне
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, который практически всю карьеру провёл в московском «Динамо», рассказал, может ли он согласиться на работу в «Спартаке». По его словам, работа в стане красно-белх невозможна для него на генетическом уровне.

«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду. Слухи о «Пари НН» и «Ростове»? Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений», — приводит слова Кирилла Новикова «РБ Спорт».

Напомним, тренерскую карьеру Новиков также начинал в «Динамо». В 2021 году специалист возглавил «Нефтехимик», где работает по сей день.

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