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18-летний хавбек «МЮ» Кобби Майну впервые вызван во взрослую сборную Англии

18-летний хавбек «МЮ» Кобби Майну впервые вызван во взрослую сборную Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение вызвать в национальную команду 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Этот вызов стал для молодого англичанина первым за профессиональную карьеру.

Фото: twitter.com/England

«Пополнение в нашей сборной. Поздравляем Кобби Майну, который получил свой первый международный вызов во взрослую команду», — говорится в сообщении пресс-службы «трёх львов».

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Матч Англии с Бразилией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 22:00 мск. Товарищеская встреча с Бельгией пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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