Андрей Тихонов: на месте многих отстал бы от Карпина — пусть человек работает

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал будущее тренера сборной России Валерия Карпина, чей контракт истекает летом 2024 года.

«Если у Карпина и РФС полное взаимопонимание, а сам Валерий Георгиевич хочет работать, то почему не продолжить сотрудничество? Мы сейчас посмотрим на сборную России с Сербией и Парагваем. Если будет хороший, качественный футбол, а федерацию устраивает результат и отношение футболистов к тренеру, то надо продолжать работать. Зачем выдумывать велосипед? Но, может, Карпин сам не захочет. Я не знаю. Тогда, возможно, нужно поменять систему и не работать с совместителем. Но я на месте многих отстал бы от Карпина — пусть человек работает», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сборная Россия сыграет с Сербией 21 марта, с Парагваем — 25 марта.