«Фиорентина» сообщила о смерти генерального директора клуба Джузеппе Бароне

«Фиорентина» сообщила о том, что сегодня, 19 марта, ушёл из жизни генеральный директор «фиалок» Джузеппе Бароне.

«С глубокой болью и огромной печалью «Фиорентина» сегодня теряет одну из своих точек отсчёта, фигуру, которая ознаменовала недавнюю историю клуба и которую никогда не забудут. Генеральный директор Джузеппе Бароне после болезни, возникшей в воскресенье, скончался сегодня в больнице «Сан-Рафаэле» в Милане.

Рокко Коммиссо и его семья, Даниэле Праде, Николя Бурдиссо, Алессандро Феррари, Винченцо Итальяно, Криштиану Бираги и вся Фиорентина уничтожены ужасной потерей человека, который предложил свой высокий профессионализм, своё сердце и свою страсть к этим цветам, друг доступен и всегда рядом во все моменты, как самые счастливые, так и, прежде всего, самые трудные.

Весь фиолетовый мир охватывает его жену Камиллу, его детей и всю семью Бароне в этот момент огромного отчаяния», — сказано в заявлении на официальном сайте «Фиорентины».

Напомним, Бароне занял свой пост в 2019 году.