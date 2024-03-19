Ловчев-младший вспомнил, как пытался закрепиться в московском «Локомотиве»

Бывший полузащитник Евгений Ловчев-младший рассказал, как выступал некоторое время за московский «Локомотив». За основной состав железнодорожников Ловчев-младший провёл один официальный матч. Также на его счету 18 игр и шесть забитых мячей за дубль московской команды.

«Я сейчас точно не вспомню, как и кто меня позвал. Но я оказался в «Локомотиве» зимой, начал тренироваться с дублем. Потом, когда собралась основа, я перешёл к ним, поехал на сборы, подписал контракт. Я всё время проводил с основным составом, был в заявке почти на все матчи, но игровую практику получал в дубле. Но это — прерогатива тренера.

Сёмин со мной об этом не говорил. И я не спрашивал об этом. Я считаю, что всё должно быть через труд, а не разговоры. Наверное, сейчас другое поколение, более мягкое. А тогда мы не привыкли, что с нами общаются», — приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».

За время 15-летней профессиональной карьеры Ловчев успел проиграть за такие клубы, как «Славия» (Мозырь), «Локомотив» (Санкт-Петербург), «Торпедо-ЗИЛ», «Женис», «Кайрат», «Тобол» и карагандинский «Шахтёр». Экс-полузащитник становился чемпионом Казахстана в 2001 и 2004 годах, а также лучшим футболистом Казахстана в 2002 году.