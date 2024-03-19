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Андрей Тихонов рассказал, чего ждёт от футболистов сборной России в ближайших матчах

Андрей Тихонов рассказал, чего ждёт от футболистов сборной России в ближайших матчах
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Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов, ныне являющийся главный тренером «Енисея», поделился ожиданиями от грядущих товарищеских матчей российской национальной команды с Сербией и Парагваем.

«Я не знаю, насколько правильно спрашивать с нашей сборной за результат. Мы не готовимся к официальным соревнованиям. Сербы везут основу, мы — тоже. Сейчас увидим наш реальный уровень на фоне солидных соперников. Я не говорил бы, что жду прогресса. Я жду качественный футбол и правильное отношение футболистов к игре за сборную. Хочется ждать адекватной отдачи от игроков, учитывая, что поддержка наверняка будет мощной», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сборная Россия сыграет с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта.

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