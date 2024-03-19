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Андрей Тихонов: «Зенит» — очень мощный. У них безоговорочное фундаментальное преимущество

Андрей Тихонов: «Зенит» — очень мощный. У них безоговорочное фундаментальное преимущество
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о текущей форме санкт-петербургского «Зенита».

«Я смотрел первый тайм кубковой встречи «Зенита» с «Динамо» — потом в Красноярске уже ночь. «Зенит» — очень мощный. Классный первый тайм, а во втором сыграли по результату. Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться. Но это возможно один раз. Вот приехало «Динамо» — классная команда, Личка прекрасно работает. Однако посмотрите первый тайм. Даже не счёт, а сама игра. Фундаментальное превосходство «Зенита» в настоящий момент безоговорочное», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» играл с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. В той встрече сине-бело-голубые обыграли «Динамо» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    
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