Андрей Тихонов: «Зенит» — очень мощный. У них безоговорочное фундаментальное преимущество

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о текущей форме санкт-петербургского «Зенита».

«Я смотрел первый тайм кубковой встречи «Зенита» с «Динамо» — потом в Красноярске уже ночь. «Зенит» — очень мощный. Классный первый тайм, а во втором сыграли по результату. Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться. Но это возможно один раз. Вот приехало «Динамо» — классная команда, Личка прекрасно работает. Однако посмотрите первый тайм. Даже не счёт, а сама игра. Фундаментальное превосходство «Зенита» в настоящий момент безоговорочное», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» играл с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. В той встрече сине-бело-голубые обыграли «Динамо» со счётом 2:0.